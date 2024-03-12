MASKİ duyurdu 7 gün 24 saat hizmet verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 0 532 469 95 44 numaralı Whatsapp Dijital Asistan Hattı’nı kurdu. Uygulama 7/24 hizmet verecek.

“HIZLI VE ETKİN HİZMET SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Konu ile ilgi bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, amaçlarının teknolojiyi kullanarak vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamaları hayata geçirmek olduğunu söyledi. Mert, “Vatandaşlarımızla kurulan bu yeni iletişim köprüsü ile hızlı ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz. ‘Whatsapp Dijital Asistan Hattı’nın da Alo 185 Çağrı Merkezimiz gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Uygulama ile fatura bilgileri sorgulama, arıza bildirimi, su kesintisi, talep ve istekler, abone güncelleme, şikâyet kaydı oluşturma, icra işlemleri sorgulaması yapılabilecek. Bu yeni uygulamamız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: BÜLTEN