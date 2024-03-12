Batman ve Tunceli dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Aykonak, Deliktaş Mezra, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Özlüce Mezra, Dikmetaş, Konaklı Mezra, Osmanik, Üçevler, Hılınsur bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Dövecik bölgesine,

Yarın 08.45-16.45 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi bölgesine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Kıyanç, Bağdu, Behrem Yoğun bölgelerine,

Yarın 17.30-19.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cudi, Huzur, Yeşiltepe, 19 Mayıs bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Ecevit Mahallesi, Meydanlar Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Ardıçlı Köyü, Hiver Mahallesi, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Ecevit Mahallesi, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Üçdam Köyü, Derindere Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü, Meydanlar Mahallesi, Kırdım Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü, Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Çobanyıldızı Köyü, Meydanlar Mahallesi, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Kovuklu Köyü, Boğalı Köyü, Sarıgül Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü, Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu Köyü, Hasangazi Köyü, Bozağakaraderbent Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Dağbek Köyü, Çakırkaya Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Ecevit Mahallesi, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Üçdam Köyü, Derindere Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü, Meydanlar Mahallesi, Kırdım Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Kızılcık Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”