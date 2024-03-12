Taşkın: Sandıklardan zaferle çıkacağız

31 Mart 2024 Yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız veren AK Parti’nin Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ile Yeşilyurt Başkan Adayı İlhan Geçit, Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

“31 MART’TAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ”

Gerçekleşen programda ilk olarak konuşan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, “AK Parti kurulduğu günden beri Hanımınçiftliği Kültür Tepesi sandıkta iradesine sahip çıktı. İnanıyorum ki Hanımınçiftliği 31 Mart’ta da Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacak ve sandıklardan zaferle çıkacağız” dedi.

“SİZLERİN GÜVENİNİ SUİSTİMAL ETMEYECEĞİZ”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise bölge halkının en doğru kararı vererek AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın’ı zirveye çıkaracağını ifade ederek, ”Bizler başkan olarak seçildikten sonra sizlerin güvenini suistimal etmeyeceğiz. Şahsi kaprislerimizi kamusal menfaatin belediye hizmetlerinin önüne koymayacağız çünkü temel amacımız sizlere hizmet getirmek bu konuda söz veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programda son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de muhalefeti eleştirerek, AK Partili Başkan Adaylarına destek istedi. Gerçek Belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğuna vurgu yapan Tüfenkci, kırgınlık ve küskünlükler üzerinde oy devşirme gayreti içerisinde olanlara da prim verilmemesini istedi.

Kaynak: BÜLTEN