12 Mar 2024 - 13:11 - Sağlık

Bu halk sağlığı problemine dikkat!

Obezitenin bir halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Can Celiloğlu, obezite ile mücadele de sadece ailelere görev düşmediğini kaydetti. Obezite ile mücadele de egzersizin önemine dikkat çeken Uzman Dr. Celiloğlu, “Diyette özellikle tempolu yürüyüş öneriyoruz. Burada normal bir tempoda değil de kalbi biraz çarptıracak bir tempoda yürüyüş ve bunu da sürekli yapmayı tavsiye ediyoruz” dedi.