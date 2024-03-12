Bu halk sağlığı problemine dikkat!

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da günden güne obeziteye rastlanma oranı artış gösteriyor. Çocuklardaki obezite rahatsızlığı hakkında BUSABAH’a konuşan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Can Celiloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
Obezitenin önemli bir sağlık problemi olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Celiloğlu, dünyada obezite üzerine büyük çapta bir bilinç oluştuğunun altını çizdi.
“DİYET VE EGZERSİZ ÖNERMEMİZ GEREKİYOR”
Ülkelerin obeziteye dair stratejiler geliştirdiğini söyleyen Uzman Dr. Celiloğlu, “Türkiye'de de her konuda olduğu gibi bu konuda da istatistiklerimiz yeterli olmayabiliyor. Fakat biz doktorlar obezitenin arttığını görüyoruz. Bu artışın sebebi tabii ki kötü beslenme. Obezitenin çeşitli tipleri var. Bunlardan bazıları genetik bazıları çevresel ama en sık sebep çevresel etkenler. Yani yüksek kalori alımına bağlı obezite. Diğer tipleri de muayene ile ayırt edebiliyoruz. Bazılarında parmak fazlalığı, bazılarında görme veya işitme problemi olması kendini belli ediyor, biraz daha gürültülü bir tablo olabiliyor ama egzojen obezite dediğimiz dış kaynaklı obezitede kilonun son dönemlerde yavaş yavaş arttığını hep biraz iri bir çocuk olduğu ve son dönemde biraz daha arttığını görüyoruz. Bu egzojen obezite yani dış kaynaklı obezitedeki sebep yüksek kalori alımı ve az kalori harcamak. Bu nedenle bizim böyle çocuklarda tabii muayene esnasında ekstra bulgular görüyorsak ona yönelik bir takım tetkikler isteyebiliyoruz ama eğer bu manada birşey saptamazsak kan yağlarına, kan şekerine, insülin değerine bakıyoruz. Yanı sıra bir şeker hastalığı var mı diye bakıyoruz. Çünkü tip 2 şeker hastalığı da bazen eşlik edebiliyor. Eğer böyle bir durum yoksa diyet ve egzersiz önermemiz gerekiyor. Diyette özellikle tempolu yürüyüş öneriyoruz. Burada normal bir tempoda değil de kalbi biraz çarptıracak bir tempoda yürüyüş ve bunu da sürekli yapmayı tavsiye ediyoruz. Yani 30 gün boyunca ya da haftanın en az 5 günü yapmak gerekiyor. Yani bir seferde 30 kilometre yürümek değil de 30 gün boyunca her gün birkaç kilometre yürümeyi tavsiye ediyoruz. Buna sebat etmek çok önemli” şeklinde konuştu.
“EN ÖNEMLİSİ DİYET, EGZERSİZ VE HAYAT TARZI DEĞİŞİKLİĞİ”
Çocukluk çağı obezitesindeki temel amacın yeni kilo alınmasını önlemek olduğunu dile getiren Dr. Celiloğlu,” Egzersize başlandığı ilk zamanlar kilo verilmeyebilir, zaten çocukluk çağı obezitesindeki amacımız hemen kilo vermesi değil. Yeni kilo almamasını sağlamak ve birtakım sağlıklı diyet önerileri veriyoruz. Diyetteki karbonhidratın iyi seçmesi lazım. Çünkü bazı yiyecekler kan şekerini ani yükseltir. Bazı yiyecekler daha yavaş yükseltir. Biz o yavaş yükseltenleri istiyoruz ki vücut sürekli insülin salgılamasın ki belli bir süre sonra insüline karşı da direnç yetişmesin. Biz ne kadar insülini vücutta yardıma çağırırsak belli bir süre sonra o kadar o bize karşı duyarsızlaşıyor. O yüzden insülin vücudun depolayıcı hormonu olduğu için şekeri düşüren hormon olduğu için biz bunu sürekli imdada, yardıma çağırmamamız, buna yönelik olarak da diyette aniden kan şekerini yükseltecek şeyler yemememiz önemli. Buna gisemik indeksi düşük beslenme diyoruz. Bunun yanı sıra ilaçlar da var. Fakat burada çok önemli bir nokta şu aileler yanlış mesaj almamalı. Bunun bir ilacı var, ben onu verdim, düzeldi gibi bir mucize yok. En önemlisi diyet, egzersiz ve hayat tarzı değişikliği. İlaç ikinci basamakta ve özellikle tip 2 şeker hastalığı riskli olanlarda ve 10 yaşından büyüklere veriliyor. O yüzden nadiren ilaçla başlıyoruz. Doğrusu gerçek sebebe odaklanmak ve onu ortadan kaldırmak. Ayrıca ailenin bu egzersiz sürecine destek olması lazım. Çocukla beraber egzersiz veya yürüyüş yapmak lazım. Ayrıca şunu da biliyoruz ki haftada 5 gün yarım saat hızlı adımlarla yürüyüş 40 yaşından sonra kalp krizinden ölüm riskini de yarı yarıya azaltıyor. Bu iyi bir oran. Malatyalı hemşehrilerimiz kilolu değillerse bile çocuklarına eşlik ederek böyle riskleri de azaltabilirler. Ama burada tabii belediyelere de, yerel yönetimlere de görevler düşüyor. Sokak köpeklerinin kaldırılması, yürüyüş yollarının artırılması noktasında. Belediyelerimizin ya da yerel yönetimlerin bu anlamda bir çabası olursa halk sağlığına faydası olacaktır” ifadelerine yer verildi.
“GÜNÜMÜZDE BU BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ”
Son olarak obezitenin bir halk sağlığı problemi olduğunu kaydeden Uzman Dr. Celiloğlu, “Obezite eğer 3 yaşından önce görülüyorsa genetik sebepli olma ihtimali var. Onlarda genetik tahliller yapılması gerekir. Özellikle okul çağında görüyoruz. 8,9 yaş ve ilerisinde görüyoruz. Genellikle belirtisi kilo alma olarak görünüyor ama bazen yürürken çabuk yorulma veya bazen aile sağlığı merkezlerinde şikayeti olmamasına rağmen kilo fazlası var denilerek de gönderilebiliyor. O yüzden aile hekimlerinde muayenelerini yaptırsalar iyi olur. Herkes çocuk endokrin randevusu alamayabilir ama normal sağlam çocuk muayenesine yılda bir gitmek faydalı. 9-10 yaşında her çocuğun bir defa da olsa açlık kan yağlarına baktırması öneriliyor. Çünkü ülkemizde bazen ailesel kan yağı lipit yüksekliği olan hastalarımız da olabiliyor. Bu anlamda yıllık çocuk doktoru kontrolü ve onların seçilmiş vakaları tarafımıza yönlendirilirse yardımcı oluyoruz. Obezite olan bazı çocuklarda damgalanma hissi oluşabiliyor. Bazı çocuklar daha hassas. İşte kiloluyum deyip daha az görünür olmaya çalışıyor. Bu da kısır döngü olarak evden çıkmamasına, bilgisayar oyunlarına, sosyal medyaya bağlanmasını arttırıyor. Bu da obezite de etkili. Bununla ilgili ailede, evde yapılabilecek şeyler var. Örneğin odasında, televizyon olmaması. Hatta bilgisayar olmaması, günlük dijital ekran süresini kısıtlamak ilkokul çağında en fazla günde bir saat, daha büyüklerde 1,5 saat gibi önlemler alınabilir. Çünkü bunlar çocukları biraz eğlendiriyor ama bir yandan da çok kötü bir eğlenme biçimi, hareketsiz bir eylem için oluyor. Günümüzde bu bir halk sağlığı problemi. Sadece ailelere görev düşmüyor. Ama ailelerin de yapacağı çok şey var. Besin seçimi olsun, abur cuburdan uzak durmak olsun. Tamamen yasaklamak belki çözüm değil ama azaltmak, eve almamak bunlar önemli. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi yenilirse daha faydalı olur” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.