Uzman isimden çarpıcı Malatya iddiası

Malatya’da bir şeyler yapıldığını ancak teknik insanların görüşlerinin alınmadığını ileri süren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, seçimden önce ‘ortak akıl’ deyip seçimden sonra ‘benim aklım bana yeter’ mantığıyla hareket edildiğini söyledi. Karşıt görüşlerin düşüncelerinin alınmadığını iddia eden Aluçlu, “Teknik elemanlar, uzman kişiler şehri terk etti. Artı buna bir de beyin göçü eklendiği zaman Malatya ileride bölgesindeki cazibe illerinden küçülerek belki de rakiplerinin çok gerisinde kalacak. Bir Antep, Kayseri, Maraş ile yarışırken, Adıyaman ve Elazığ’ın belki çevremizdeki diğer illerin gerisine düşmek gibi bir durumumuz olacak” dedi.

Beylerderesi Viyadüğüne yakın bir alanda yapılacak olan yeni viyadük hakkında BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malatya’ya yapılacak yeni yapılacak projelerde Malatya’da uzman kişilerin görüşlerinin alınmadığından dert yanan Aluçlu, önemli iddialarda bulundu.

Malatya’nın 3 tarafının diğer illere bağlantılarının viyadüklerle olduğunu hatırlatan Aluçlu, olası bir depremde bu viyadüklerden bir veya birkaçının yıkılması halinde Malatya'nın lojistik sorun yaşayacağının altını çizdi.

“BURAYA BİR VİYADÜKÜN YAPILMASI ŞART”

Mevcut viyadüğün inşasında hafif raylı sisteme uygun olarak tasarlanması gerektiğini belirttiklerini söyleyen Aluçlu,

“Yeni yapılacak viyadüğün olduğu alanda alternatif yolumuz yoktu. Kuzey Çevre Yolu yapılınca Malatya'nın ikinci bir viyadüğü oldu. Ama bizim esas bağlantı viyadüğümüzün şu anki noktanın yakınında bir viyadüğün tasarlanmasına sıcak bakıyorum. Gelecekte organize sanayi bölgesi olsun, İkizce bölgesinde yapılan konutlar olsun bu bölgenin yükünü ancak ikinci bir viyadükle çözebileceğimizi düşünüyorum. Mevcut viyadüğünde sıkıntılı olduğunu, her geçen gün daha da fazla hissetmeye başladık. Mevcut viyadük yapılırken de 2 yakası bir araya gelmemişti ve şu anda dünyada olmayan bir viyadüğe sahibiz. Viyadüğün üzerinden giderken düşey kurt dediğimiz tümsekli, dalgalanma şekli olan bir viyadüğümüz var. Bu viyadük gelecekte bizim sorunumuzu çözmeyecek bir viyadük haline dönüştü. İkizce bölgesine yapılacak binlerce konutun Malatya'ya bağlantısının bu eski viyadükten yapılacağını düşünürseniz zaten viyadüğün organize sanayi çıkışında ve girişinde tıkandığını özellikle görüyoruz. Ayrıca bir kaza olduğu zaman Malatya'nın trafiğinde, şehir merkezine kadar sorun yaşadığını biliyoruz. Buraya bir viyadüğün yapılması şart. Malatya batıya doğru gelişiyor. Şu anda Malatya'nın geleceği batıya doğru gidecek ve buralar isteseniz de istemeseniz de çok büyük bir nüfus ve iş imkanına sahip. Bu yükün kaldırılması ancak ikinci bir viyadükle olur. Bizim çevre yoluna yapılan viyadüğümüz bayağı bir altta kaldı. Yani mevcut viyadükten çok altta kaldı. Keşke o viyadük daha yukarıda bir yerde olsaydı da biz 3’üncü viyadüğü değil de, 2’nci viyadüğü alternatif olarak Malatya'ya hizmet etmesi için düşünseydik, tasarlasaydık. Maalesef olmadı. 3’üncü viyadüğün şu anda artık ilerisi için belki bugün değil de 3,5 veya 10 sene sonrası için kaçınılmaz bir olay haline geldi. Ama dediğim gibi gelecekteki Malatya'nın tasarımına uygun bir planlamayla yapılması gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“BU İŞİ ÇÖZMÜŞ OLACAKTIK”

Yeni yapılacak viyadüğün inşasında yetkililere tavsiyelerde bulunan Aluçlu,

“Bu viyadüğün en başta iki gidiş, iki geliş yerine üç gidiş, üç geliş şeklinde olması lazım. Ortada da mutlaka bir raylı sistem ya da trambüs sistemine uygun bir şekilde tasarlanması kaçınılmaz. Bu viyadüğün yapılması bizleri sevindirdi. Ben Malatya'da o kadar çok şeyi söyledim ki daha benim 20 yıl önce söylediğim sözler bugün gündeme geliyor. Biz eğer Kuzey çevre yolunu güneyden geçirseydik, 2’nci alternatif viyadüğümüz olacaktı. Yani 3’üncü alternatif viyadük diye bir şeyimiz olmayacaktı. 3’üncü viyadük değil de 2 viyadükle zaten biz bu işi çözmüş olacaktık. Ekstra bir 3’üncü viyadük diye bir derdimiz olmayacaktı”

ifadelerini kullandı.

“KARŞIT GÖRÜŞÜN DÜŞÜNCELERİ HİÇ ALINMIYOR”

Malatya’da yapılacak projelerde uzman kişilerin görüşlerinin alınmadığını belirten Aluçlu,

“Bir şeyler yapılıyor ama bu şehirde yaşayan teknik insanlardan görüş alınmadan ya Ankara'dan direkt bağlantılarla ya da buradaki yöneticilerin ‘Benim aklım bana yeter’ düşüncesi ile uzman kişilerden görüş alınmıyor. Seçimden önce ortak akıl deyip seçimden sonra benim aklım bana yeter mantığıyla ya da ekstra buna ranta dayalı çözümler üretiyorlar. Bu çözümler olduğu sürece Malatya'daki yaşayan teknik insanların görüşü alınmıyor. Sadece aynı görüşte olan kişilerin ya da kendi bünyesinde çalıştırdıkları teknik elemanların görüşleri alınıyor. Karşıt görüşün düşünceleri hiç alınmıyor. Bu şekilde yönetimle Malatya zaten kan kaybetti. Daha da çok kan kaybedecek. Şimdi ülkeden kaçışlar olduğu gibi memleketimizden de kaçışlar başladı. Hele de depremden sonra teknik elemanlar, uzman kişiler şehri terk etti. Artı buna bir de beyin göçü eklendiği zaman Malatya ileride bölgesindeki cazibe illerinden küçülerek belki de rakiplerinin çok gerisinde kalacak. Malatya çevresindeki illerden geri kaldı. Bir Antep, Kayseri, Maraş ile yarışırken, Adıyaman ve Elazığ’ın belki çevremizdeki diğer illerin gerisine düşmek gibi bir durumumuz olacak. Çünkü vasıflıyı batıya doğru gönderirken vasıfsızın doğudan Malatya'ya gelmesi durumu söz konusu oldu. Özellikle doğudan gelen işçiler burada ekmek parası kazanmaya başlayıp buradaki potansiyelden gelir elde eden ailesini de daha sonra getirerek Malatya’nın demografik yapısını değiştirecek bir durum söz konusu. Şu ana kadar Malatya'nın geleceğine dönük projelerde Malatya’nın uzman isimlerinden teknik görüş alınmadı. Bundan sonra da alınacağını düşünmüyorum. Ben 20 yıldır demeçler veriyorum. Bugüne kadar Allah'ın bir kul arayıp da; ‘Kardeşim sen konuşuyorsun da ne diyorsun? Gel bir de bize bunu sen anlat’ demedi. Proje hazırlayıp götürüp veriyorum. Alıyor gözümün önünde atıl vaziyete getirecek bir pozisyona koyuyor. Bu şekildeki olaylardan sonra Malatya'da konuşan isimlerin her geçen gün daha da azalacağını düşünüyorum. Çünkü karşılık bulamıyoruz”

diye konuştu.