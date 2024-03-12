Malatya’da toplam 42 alan var

Malatya’da kaç rezerv alanı olduğu merak konusu oldu. Emlak Konut’un yapacağı ve Malatya’nın gelişiminde önemli bir rol oynayacak olan kentsel dönüşümde hangi mahallelerin kentsel dönüşüme gireceği merak edilirken, edinilen bilgilere göre Malatya’da toplam 42 bölge kentsel dönüşüm içerisine girdi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında bunun önemine değinmişti.

Önemli açıklamalarda bulunan Yazıcı, rezerv alan konusunun şehrin lehine olduğunu dile getirdi.

Rezerv alanının neye göre belirlendiğini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

“Rezerv alan neye göre belirleniyor? Ticari faaliyetin yoğun olması, o bölgede ciddi bir yıkımın olması gerekiyor. Rezerv alanının genişlemesi şehrin lehine olan bir şey. Belirlenen alanlarda düşürülen yer yok. Şu alan rezerv alanından çıkartılsın dediğimiz bir yer şu ana kadar olmadı. Bu büyük bir imkân. Yerinde dönüşümde sen yaptın, ötekinin parası yok yapamadı. Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar? İsterse 10 bin metrekare iş yeriniz olsun, isterse 100 dairen olsun AFAD Kanununa göre bir konut, bir iş yeri alabilirsiniz. Kentsel Dönüşüm Kanunuyla sizin binanız hemen hemen aynı metrekarede yapılacak. 2 bin metrekare kapalı alanının varsa, 2 bin metrekare bizim dizayn ettiğimiz altı iş yeri üstü konut olmak üzere bir alanınız olacak. Devlet olarak bu binayı yapacağız, anahtarını vereceğiz, daha sonra siz AFAD Kanununa göre 20 yılda ödeme yapacaksınız. Bu büyük bir imkân. Şehrin bir anda ayağa kalkmasını önemsiyorum.”