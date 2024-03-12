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Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek mask
Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek
Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek

Bu açıklamaya göre Elazığ’da elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Altıoluk Mahallesi, Gülaman Mahallesi, Altınçanak Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek

Bu açıklamaya göre Bingöl’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Dilektepe Köyü, Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kırık Köyü, Sülünkaş Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Elâzığ’da Alacakaya ve Bingöl’de Solhan ilçesi etkilenecek

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12 Mar 2024 - 12:08 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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