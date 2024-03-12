Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Erdemli Mut Toroslar ve Yenişehir ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar bölgelerine,

Yarın 10.30-17.30 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Dere, Erman, Merkez_10, Sazbaşı, Sarıdana bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı D.S.İ, Kapız, S. Çakmakoğlu, Karagöz, Kumluk, Cumhuriyet/2, Göktaş, Cumhuriyet bölgelerine,

Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Bozyazı ilçesine bağlı Kösali, Tersakan, Kocakuyu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Söğütcük, Atikler, Ersoylar, Baba Kovdu, Kadılar, Erdemli, Kaymakam İsmail Demirhan Stad, Gümüşler, Şehit Yüksel Ulak 1 bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Kızıl Yokuş, Boztoprak (Merkez), Bahçe bölgelerine,

Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Tol Merkez Sokak, Kilise Deresi, Kızıl Seki, Çadır Kent, Takanlı Merkez Sokak, Pelitkoyağı, Çevlik, Cemilli bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Merkez_4, Çatalharman, Çınarlı Merkez, Çömelek, Çukurbağ, Dereköy, Göcekler, İbrahimli, Karacaoğlan Merkez, Kayabaşı, Kıca, Kurtuluş Merkez, Kürkçü, Narlı, Pamuklu, Köşk Mevki, İşemik, Kumru Mevkii, Kaymeri, Kozlar, Köşk Mevki, İşemik, Kumru Mevkii, Kaymeri, Kozlar bölgelerine,

Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Camız Pınarı, Gökgedik, Palanbağ bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 35001, 3534, 3554, Atatürk_5, 3542, 3535, 3539, 3541, 3533, 3517, 3531, 3560, 3556, 3549, 3551, 3526, 3538, 3515, 3518, 3524, 3522, 3568, 3506, 3561 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.