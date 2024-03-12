Adana’da Ceyhan İmamoğlu Karaisalı Seyhan ve Kozan ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı Mera Mevki-, Irmaklı, Ceyhan bekirli, Çiğdem, Dadaloğlu, Cevdet Sunay, 4332, 4305, 4307, 4333, Lale_1, 4326, Cemal Gürsel, 4322, 4308, 4327, Eşref Bitlis, Rumeli, 4323, Şehit Fikri, M. Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Kadir Çankaya, 4319, 4328, Kasım Gülek, 10200, Camuz ağılı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İmamoğlu ilçesine bağlı 1127, 1131/1, 1133, 1133/1, 1136, 1138, 1140, 1143, 1144, 1150, 1151/1, 1155, 1158, Koyun evi, 1379, 1381, 1383, Yazı Tepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Karalar, Sadıkali Merkez, Karacanlı, Akçalı Merkez, Ayakkıf Merkez, Saklı, Başkıf, Çakallı Merkez, Çocuklar Merkez, Kesiri, Emelcik, Kuyucu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 1, 10, 6, 7, 8, Kavaklı Mevki, 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, Atatürk_4, Kanal_1, 4971, 4972, 4975, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4987, 4988, Kanal 1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4799, Gazipaşa, 63004, 63006, 63005, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, Yenigöl, 13180, 13426, 13462, 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı 1, 10, 6, 7, 8, Kavaklı Mevki, 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, Atatürk_4, Kanal_1, 4971, 4972, 4975, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4987, 4988, Kanal 1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4799 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.