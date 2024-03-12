Malatya’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Bugün Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, kaymakamlar, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan program günün anlam ve önemine ilişkin bir video gösterimi ile devam etti. İstiklal Marşı’na, Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de eşlik etti.

Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri Ali İhsan Ataş ve Sırma Koçakelçi’nin, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sunumu ile devam eden program Akmercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin orotoryo gösterisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.