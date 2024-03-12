Doğal deodorant; Tuz sabunu

Tuz sabunu hakkında kısaca bilgi veren esnaf Mehmet Şerif Artın, “Bu mesleği çocukluğumdan beri yapıyorum. Tuz sabunu dediğimizde insanlar bunu köpüren bir şey zannediyor. Aslında köpüren bir şey değil. Tuz sabunu bize Çankırı'dan geliyor. İçinde 83 mineral barındırıyor. Bu sabunu elle yıkandıktan sonra ovalama seklinde yüz tarafına veyahut sivilce ya da akne yarası varsa oraya, kısacası cildinizde ihtiyaç duyduğunuz yerlere kullanabilirsiniz” dedi.

TUZ SABUNU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Her mineralin ayrı bir etkisi olduğuna dikkat çeken Artın, “Tuz sabunu sivilce, akne, yaralarda bekletme suretiyle kullanılıyor. İçinde 83 mineral olduğunu söylüyorlar. Tuzun yara yakma, yaraları hızlı iyileştirme etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat her tuzun ayrı, mineralin ayrı bir etkisi var. Bunda 83 mineral olduğu için ve özel bir tuz olduğundan dolayı bunu keserek sabun haline getiriyorlar. Bizde tuz sabunu şu anda 40 TL’ye satılıyor, genel olarak fiyatlarımızın hepsi uygun. Sivilcelere özellikle çok iyi geldiğinden bahsediliyor. Kendim kullanmadım ama kullananlar var ve cilde iyi geldiği için tercih edilen sabunlar arasında. Bildiğimiz kaya tuzunu kestirme yöntemi uygulanarak yaklaşık 354 gram sabun elde ediliyor” şeklinde konuştu.

TUZ SABUNU CİLDE NASIL UYGULANIR?

Tuz sabununun diğer sabunlardan farklı olarak köpürmediğini bildiren esnaf Artın, “Aslında köpürmediği için sabun yerine tuz diyebiliriz. Önce eller hijyenik bir şekilde yıkandıktan sonra yara bölgelerine yavaşça uygulayıp daha sonra 15-20 dakika beklettikten sonra banyo yapılabilir. Yakıcı bir sabundur. 83 mineral bir de tuz olunca yakıcı bir özellik ortaya çıkıyor. O yakma etkisi yaranın iyileşmesi ve yaranın köreltilmesinden kaynaklıdır. Hani ‘yaraya tuz basmak’ deyimi var ya işte onun gibi diyelim. Sabunun hiçbir yan etkisi yok, doğaldır. İçinde kimyasal hiçbir şey barındırmadığı için güvenle kullanılabilir. Hiçbir yan etkisi yok” şeklinde ifade etti.

KOLTUK ALTLARI İÇİN TER ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİPTİR

Esnaf Resul Gürbüz ise, tuz sabununun ter önleyici bir etkiye sahip olduğunu söyleyerek, “Dededen oğula oğuldan toruna kadar devam eden bir mesleğimiz var. Tuz sabunu cildi temizler, dezenfekte eder ve içerdiği mineraller sayesinde cildi besler. Aynı zamanda nemlendirir. Ayrıca sivilcelere de iyi geliyor ve koltuk altları için ter önleyici etkiye sahiptir. Deodorant gibi koruyucudur. Son olarak tuz sabunun tek çeşidi var. Başka çeşit olarak sabun çeşidi yok. Zaten çeşit mutfakta kullanılan çeşidi var. Ama normalde vücut için tek çeşittir. Genel olarak kayadan yapılan bir tuz ve organik bir maddedir” dedi.