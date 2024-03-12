Ramazan ayında ağız hijyenini korumak isteyenlerin sıklıkla sorduğu bir soru olan "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtladı. işte bu sorunun merak ettiği yanıtını sizler sizin araştırdık.

Diş fırçalamak, ağız hijyenini sağlamak ve kötü kokuları önlemek için önemli bir adımdır. Ancak, dini açıdan bakıldığında, diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabı, genellikle diş macunu veya suyun boğaza kaçması gibi durumlar hariç olmak üzere, orucu bozmayacağı yönündedir. Yani, ağız bakımını sağlamak amacıyla diş fırçalamanın orucu bozmayacağı kabul edilir.

DİYANET NE DİYOR?

Diyanet'e göre, boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmazken, diş fırçalamak da orucu bozmamaktadır. Ancak, diş macunu, misvak parçaları veya suyun boğaza kaçması durumunda orucun bozulabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, orucun bozulma ihtimali göz önünde bulundurularak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması önerilmektedir.

AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Ağız kokusunu gidermekte dilin fırçalanmasının önemli olduğunu belirtiliyor. Ağız kokusunun, kişinin karşısındakini rahatsız edecek kadar şiddetli bir koku olabileceğini herkes biliyor. Dolayısıyla, ağız kokusu olan kişilere öncelikle dil fırçalaması önerilmekte.

Kaynak: Haber Merkezi