MHP İl Başkanı Gökhan Gök’ten 12 Mart mesajı

İSTİKLAL MARŞI’NDA TÜRK MİLLETİ’NİN KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ SAKLIDIR

“Millî marşımız, milletimizin hiç değişmeyen bağımsızlık karakterinin yakın çağdaki büyük tezahürü olan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı içinden çıkmıştır. Türk Milleti’nin medeniyet denilen tek dişi kalmış bir canavar tarafından yok edilme niyet ve teşebbüslerine karşı verilmiş bir savaşın içinden doğmuştur. Onun için adı İstiklal Marşı’dır” şeklinde konuşan Gökhan Gök Mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı; adını, hikâyesini, neler yaşadığını bilmediğimiz nice şehidimizin cepheye koşmasının adıdır. Bayrağı göndere çekme ve ona hiçbir zaman zeval getirmemenin adıdır. Vatanı mahrem bilip; namahrem ellerin uzanmasına izin vermemenin adıdır.

Vatan şairimiz Mehmet Akif’in bu eşsiz eserinin her mısrasında Türk Milleti'nin kahramanlık öyküsü saklıdır. Mehmet Akif, ‘O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir, o günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değildir, o milletimindir’ diyerek bu eşsiz şiirini Aziz Türk Milleti'ne hediye etmiştir. Kadim milletimiz; eşsiz marşımızın her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi milli mefhumu saydığı sürece, bu topraklar üzerinde kirli emelleri olanlar geçmişte olduğu gibi bir bir yıkılacak, tarihin tozlu raflarına gömülecektir.

Bizim marşımız diğer milletlerin marşları gibi müzikaliteye dayanarak oluşturulmuş bir marş değildir. Yaşadığımız, her daim hissettiğimiz ve hissetmeye de devam edeceğimiz asil bir mücadelenin aksetmiş halidir. Merhum şairimiz Mehmet Akif’in adeta ruh üflediği, can verdiği, dile getirdiği sessiz bir çığlıktır. Bizler, geçmişe dönüp baktığımızda Türk Milleti’nin nice mezalime göğüs gerdiğini; aç, susuz, uykusuz kalsa da vatansız kalmayacağını tüm dünyaya gösteren bir milletin yegâne takipçileriyiz. Kısacası; tarih yazan milletin, tarihiyle kıvanç duyan evlatlarıyız.

Böylesi özel bir günde başta İstiklal Marşı’mızın yazarı Merhum Mehmet Akif Ersoy olmak üzere; bu savaşta canını vatanı için siper etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle yâd ediyor, İstiklal Marşımızın 103’üncü Yıl dönümünü kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN