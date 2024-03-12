O Kurumdan Diyarbakır'a uyarı geldi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Alipınar, Fatih, Körhat, 5 Nisan, Yunus Emre, Mevlana Halit, Şeyh Şamil, 5 Nisan, Kaynartepe, Kabahıdır, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Ortaağaç, Kortaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Başhan, Gedikbaşı, Pınarbaşı, Yukarısalat, İsapınar, Doruk, Kurudeğirmen bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sine, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Yazçiçeği, Köksalan, Karabudak, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yenice, Gökçepelit, Akbaşak, Güneydere, Aktaş, Koçören, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular, Çardaklı, Sergen bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Kırkkaşık bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Güleç, Akbulak, Bayır, Temran, Barın, Uzunova, Tuzla, Salkımlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Sığınak, Yukarıturalı, Abalı, Şenlik, Birlik, Ergin bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Arı, Çiğdemli, Gürpınar, Taşpınar, Kayadere, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Akbaş, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Bağlar, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.