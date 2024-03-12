LGS Başvuruları ne zaman başlıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının 18-29 Mart tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Öğrencilerin sınav katılımı isteğe bağlı olup, başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecekleri belirtildi. Okul müdürlüklerinin bu süreçte öğrencilere rehberlik edeceği ve başvuruların 1 Nisan 2024 tarihine kadar onaylanacağı kaydedildi.

Sınavın içeriği ise her alan için 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak belirlenecek. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme gibi becerilerini ölçecek nitelikte soruların yer alacağı ifade edildi.

Ayrıca, sınav giriş belgelerinin 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edileceği bildirildi. Öğrencilerin sınava gelirken bu belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Sınavda birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacağı belirtildi. Her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayılarının belirleneceği ve sınav sonuçlarının 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Bu yılın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularıyla ilgili detaylar için takipte kalın!

Kaynak: Haber Merkezi