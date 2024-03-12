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Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size   mask
Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  
Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii bölgelerine,

Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Bayağıl Köyü; Küme 1 Mevkii, Küme 2 Mevkii, Darboğaz Köyü; Atatürk Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, EmirlerKöyü; Küme 1, 2, 3 Ve 4 Mevkiileri, Karacaören Köyü, Kılan Köyü; Fatih Mevkii, Zafer Mevkii, Tekneçukur Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  
 

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12 Mar 2024 - 10:40 Niğde- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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