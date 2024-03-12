Niğdeliler dikkat! Bu uyarı size  

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi, Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Bayağıl Köyü; Küme 1 Mevkii, Küme 2 Mevkii, Darboğaz Köyü; Atatürk Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, EmirlerKöyü; Küme 1, 2, 3 Ve 4 Mevkiileri, Karacaören Köyü, Kılan Köyü; Fatih Mevkii, Zafer Mevkii, Tekneçukur Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.