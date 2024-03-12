- Sağlık

12 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Hizmet Eczanesi

Saray Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:42/A, Hayat Hastanesi Karşısı (Kışla Caddesi)

24 saat açık

Duygu Eczanesi

Çöşnük Mahallesi, Atabey Sokak, No 8/2A, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı

24 saat açık

Didem Eczanesi

Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, No: 14/A, Sıtmapınarı Sağlık Müdürlüğü karşısı

24 saat açık

Sevinç Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi yanı, Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi

24 saat açık”

 

# Nöbetçi eczane, malatya nöbetçi eczane, battalgazi nöbetçi eczane, yeşilyurt nöbetçi eczane, son dakika, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, busbah malatya

12 Mar 2024 - 09:49 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL