Meteoroloji’den Malatya’ya kritik uyarı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

METEOROLOJİ MALATYA’YI UYARDI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü bölge için şu uyarılarda bulundu:

“Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Bölgemiz genelinde hafif yer yer orta şiddette zirai don hadisesi beklendiğinden dolayı başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 17 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 16 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 16 derece”