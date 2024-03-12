12 Mar 2024 - 09:27- Gündem G:

Malatya yarın bu saatlere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, İkizce mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Boran, Hasırcılar, Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova, Güzelköy mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi’ne,

Yarın 10.30 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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12 Mar 2024 - 09:27 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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