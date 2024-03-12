Malatya’da bu alanlara acele kamulaştırma kararı

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Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan, “154 kV Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar” içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait ‘154 Kv Keban Şalt-2-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Yenime Projesi’ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlara direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım garabisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

İlgili karara ait harita ise şu şekilde: