Yürekleri dağlayan kaza: Anne ve iki çocuğu kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir olay sonucu, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki evin penceresinden düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

6 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Semire Aktürk adlı anne, düşmekte olan çocuğunu kurtarmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağıya düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen anne ve çocuklarından Roni (5) hayatını kaybetmişti. Tedavisi süren diğer çocukları Solin (6), 5 gün boyunca devam eden yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Yaşanan bu olay, mahallede derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı