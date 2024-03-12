12 Mar 2024 - 01:33- Gündem G:

Yürekleri dağlayan kaza: Anne ve iki çocuğu kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan Bbir olay sonucu, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki evin penceresinden düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yürekleri dağlayan kaza: Anne ve iki çocuğu kaybetti mask
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir olay sonucu, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir binanın 6. katındaki evin penceresinden düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yürekleri dağlayan kaza: Anne ve iki çocuğu kaybetti

6 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Semire Aktürk adlı anne, düşmekte olan çocuğunu kurtarmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağıya düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen anne ve çocuklarından Roni (5) hayatını kaybetmişti. Tedavisi süren diğer çocukları Solin (6), 5 gün boyunca devam eden yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Yaşanan bu olay, mahallede derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 01:33 - Gündem

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