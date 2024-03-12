Emeklilere müjde: Resmi Gazete’de yayımlandı Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bu bağlamda Ramazan Bayramı’nın ilk günü 10 Nisan’a denk geliyor. Bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

KİMLERE VERİLECEK?

Bu ikramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. İkramiyelerin Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere yatması bekleniyor.