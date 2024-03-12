Kimi bir lokma ekmekle kimi elinde silahla Kahraman Mehmetçiğin ilk iftarı

Tüm İslam alemi ilk iftarlarını akşam saatlerinde yaptı. Kahraman Mehmetçiğin ilk iftarı ise herkesin minnet duygusunu artırdı. Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ilk iftarına dair görüntüleri paylaşan TSK, hem gurur yaşattı hem de duygulandırdı. Nitekim bahsi geçen görüntülerde kimi asker elinde silahla bir yudum su içip orucunu açtı kimi iftarını açması için arkadaşının nöbetini devraldı kimi de devre arkadaşlarıyla ilk iftarın tadını çıkardı.

İslam alemi için önemli olan Ramazan ayı başladı. İlk iftar da akşam saatlerinde gerçekleşti. Bu bağlamda yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ilk iftarına dair görüntüleri paylaşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem gurur yaşattı hem de duygulandırdı.

MEHMETÇİK İÇİN TOP ATIŞI YAPILDI

TSK tarafından yapılan açıklamada,

“Tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimiz de ilk iftarlarını yaptı. İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda da iftar vakti Mehmetçiklerimiz tarafından top atışı gerçekleştirildi”

denildi.

Bahsi geçen görüntülerde kimi asker elinde silahla bir yudum su içip orucunu açtı kimi iftarını açması için arkadaşının nöbetini devraldı kimi de devre arkadaşlarıyla ilk iftarın tadını çıkardı. Bu görüntüler herkeste minnet ve duygu dolu hisler oluşturdu.