Otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kaza, ilçe girişindeki bir kavşakta gerçekleşti.
19 yaşındaki Fatma Zehra Y. tarafından kullanılan 06 GE 6053 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce refüje, ardından da sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan açıklamada, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.