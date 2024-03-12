Otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kaza, ilçe girişindeki bir kavşakta gerçekleşti.

19 yaşındaki Fatma Zehra Y. tarafından kullanılan 06 GE 6053 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce refüje, ardından da sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan açıklamada, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı