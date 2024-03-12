12 Mar 2024 - 01:29- Gündem G:

Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mezra kırsal mahallesinde, akraba iki aile arasında hayvan otlatma konusunda yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı mask
Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mezra kırsal mahallesinde, akraba iki aile arasında hayvan otlatma konusunda yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olayda A.A. (22) ve E.A. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma, olayın yaşandığı mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Mar 2024 - 01:29 - Gündem

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