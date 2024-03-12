Akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mezra kırsal mahallesinde, akraba iki aile arasında hayvan otlatma konusunda yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda A.A. (22) ve E.A. (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma, olayın yaşandığı mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı