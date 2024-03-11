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Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iftardan sonra Kale Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı mask
Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iftardan sonra Kale Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi ise darp ve bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan 2 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 23:41 - Asayiş

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