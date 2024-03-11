Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iftardan sonra Kale Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi ise darp ve bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan 2 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı