Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iftardan sonra Kale Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi ise darp ve bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan 2 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.