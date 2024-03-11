Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Kayısının alternatifi olamaz

Malatya’da kayısıya alternatif bir üretimin söz konusu olamayacağını belirten Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, don zararının olabildiği alanlar ya da kayısı yetiştiriciliğinin verim ve kalite açısından yapılamadığı problemli alanlarda kayısının yerine başka bir ürün yetiştirilebileceği kaydetti. Prof. Dr. Yıldırım, “Malatya'da kayısının yetişebileceği, sorununun bulunmadığı her karış alanda, kayısı yetiştirmek farzdır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19533561/kayisinin-alternatifi-olamaz



Rezerv alanlardaki konutların değeri ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirerek belediye başkanı olması halinde yapılacak projelerini aktaran AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er rezerv alan sayısının artırıldığını, Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılacak evlerin değerinin 15-20 milyon TL olacağını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19534582/rezerv-alanlardaki-konutlarin-degeri-ne-kadar-olacak



Malatya’da kaç rezerv alanı var?

Malatya’da 22 alanın rezerv alanı belirlendiğini dile getiren Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar rezerv alanından çıkarılan hiçbir yer bulunmadığını belirtti. Bunun büyük bir imkan olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Yerinde dönüşüme kalsa bu şehir kaç yılda ayağa kalkar?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19534857/malatyada-kac-rezerv-alani-var



Malatya’daki 232 yıllık cami onarılıyor

6 Şubat depremlerinde birçok tarihi yapı gibi Yusuf Ziya Paşa Cami’si de hasar aldı. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan 232 yılık Yusuf Ziya Paşa Cami’nin tadilat çalışmalarına başlandı. Diyarbakır ve Maden-i Humayun Emiri olan Yusuf Ziya Paşa oğlu Şa’di Paşa tarafından annesi Ayşe Hanım için yaptırılan caminin tadilat süreci devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19535809/malatyadaki-232-yillik-cami-onariliyor



Namağlup takımın teknik direktörünü merak ettiniz mi?

Malatyaspor’un namağlup olarak 2’nci Ligden 1’inci Lige yükseldiği 1983-1984 sezonunda teknik direktörlük görevinde bulunan Nihat Atacan görev yaptığı dönem boyunca sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı. Malatyaspor’un namağlup olarak şampiyonluk yaşadığı 83-84 sezonunun efsane kadrosu ile birlikte tarihe damga vuran bir de teknik direktörü vardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19535693/namaglup-takimin-teknik-direktorunu-merak-ettiniz-mi



Malatya'da Söğütlü Cami'nin yeri değiştiriliyor

Malatya'nın 6 Şubat depremleri sonrasında yeniden inşası için hazırlanan imar planlarında, bazı güçlü kesimlerin menfaatleri gözetilirken, diğer kesimlerin mülklerine zarar verildiği iddiaları gündemde. Bu tartışmaların merkezinde ise Söğütlü Cami'nin konumu bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19537913/malatyada-sogutlu-caminin-yeri-degistiriliyor



Malatyalılar dikkat MOTAŞ duyurdu Otobüs seferlerine ramazan düzenlemesi

MOTAŞ, her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan ayı sefer düzenlemesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19538289/malatyalilar-dikkat-motas-duyurdu-otobus-seferlerine-ramazan-duzenlemesi



Dünyanın en nadir hammaddesi Malatya’da Kıymetini bilen var mı?

Dünyanın sayılı profillit mineral yataklarından birinin Malatya’da olduğunu, hatta Türkiye’de 9 profillit işletme izinli sahanın 8’inin Pütürge’de bulunduğunu biliyor muydunuz? Profillit o kadar değerli ve oldukça nadir görülen bir hammadde ki, uzmanlar bu konuda şunu söylüyor: “İsraf etmeden her gramını bile özenle değerlendirmek gerek.”

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19540395/dunyanin-en-nadir-hammaddesi-malatyada-kiymetini-bilen-var-mi