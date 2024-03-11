Dünyanın en nadir hammaddesi Malatya’da Kıymetini bilen var mı?

Dünyanın sayılı profillit mineral yataklarından birinin Malatya’da olduğunu, hatta Türkiye’de 9 profillit işletme izinli sahanın 8’inin Pütürge’de bulunduğunu biliyor muydunuz? Profillit o kadar değerli ve oldukça nadir görülen bir hammadde ki, uzmanlar bu konuda şunu söylüyor: “İsraf etmeden her gramını bile özenle değerlendirmek gerek.”

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin gerek sanayi gerekse yer altı kaynakları bakımından önemli bir kenti. Şehir sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunuyor. Bu bağlamda MTA araştırmalarına göre, ülkemizin tek, dünyanın da sayılı yataklarından biri olan profillit yatağı Pütürge'de bulunuyor.

PÜTÜRGE PİROFİLLİT YATAĞI NEREDE?

Bazı ocaklarında işletme yapılan bu yatağa ilişkin bilinen rezervler yöreler itibarıyla şu şekilde:

Dölek Yöresinde

Tenör : % 13-19 Al2O3

Rezerv : 184.000 ton görünür + muhtemel rezerv.

Babik Yöresinde

Tenör : % 13-33

Rezerv : 2.344.562 ton görünür seramik ve refrakter hammadde rezervi, 3.644.430 ton görünür çimento ve yer karosu hammadde rezervi tespit edilmiş durumda. Ayrıca yörede 6.500.000 ton muhtemel rezerv var.

TÜRKİYE’DE SADECE 9 İZİNLİ SAHA VAR

MTA verilerine göre oldukça nadir bir mineral. Türkiye’de 9 adet profillit işletme izinli saha bulunuyor ve bunlardan 8 tanesi Pütürge (Malatya), 1 tanesi ise Sincik (Adıyaman) sınırları içerisinde.

PROFİLİT NEDİR?

Profillit, nadir oluşan ve son yılların en popüler endüstriyel hammaddelerinden birisi. Literatüre göre sedimanter, metamorfik ve hidrotermal olaylar sonucunda oluştuğu biliniyor. Ülkemizde ekonomik anlamda üretilen tek rezervi oluşturan yatak; Pütürge masifinde yer alıyor. Kalitesine göre önemli kullanım alanları olan ve bazı sektörler için vazgeçilemeyen çok değerli bir endüstriyel hammaddedir.

TÜKETİM ALANLARI

Profillit, özetle genel olarak seramik ve beyaz çimento üretiminde, refrakter endüstrisinde, böcek ilaçlarında, dolgu malzemesi olarak ise kağıt, krem, deterjan, sert ve yumuşak lastik, kozmetik, sabun, tekstil, boya endüstrisinde kullanılıyor.

Son yıllarda profillit denilince akla ilk gelen kullanım alanı beyaz çimento üretimi. Bunun sebebi dayanım, renk, görünüm, beyazlık, canlılık ve ülke tanıtımı açısından ön plana çıkması. Çimento sanayi için dünya beyazlık standardı %85, Türkiye profilitinin bu beyazlığı %87’ye kadar çıkarabildiği biliniyor. Başka bir ifadeyle Türkiye profillit ve beyaz çimento üretiminde kalite açısından birinci sırada. Bununla birlikte seramik ve refrakter ürünlerinin imali ve cam elyafı yapımında profillit kullanımı da artış gösteriyor.

AVANTAJLARI

Pirofillit üzerine son yıllarda yapılan araştırma, inceleme, test, deneme ve uygulamalar bu endüstriyel hammaddenin spesifik özelliklerine dayalı olarak bazı avantajlarının bulunduğu sonucunu ortaya çıkardı. Bu avantajlar kısaca şöyle özetlenebilir:

“Profillit, esneyebilen bir madendir ve ısıl şoklara dayanıklıdır. Bu özelliği ile termal şokları azaltmaktadır. Isı iletim özelliği yüksek, ısıl genleşme katsayısı ise düşüktür. Seramik endüstrisinde, bünye ve sır reçetelerine eklenen kuvars mineralinin artan sıcaklıkta faz değişimlerinin yol açtığı aşırı gerilmeler, profillitin eklenmesi ile önlenebilmektedir. Profillit eklenerek üretilmiş seramik malzemeler fiziksel özellikleri bakımından porselene benzemekte olup yüksek mekanik dayanım göstermekte ve çatlaksız sır özelliği ile de dikkat çekmektedir. Profillit fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösterdiği talk madeninin yerine kullanıldığında beyazlık ve saflık gibi özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Kozmetik, kağıt, boya ve diğer endüstriyel alanlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması bu sektörlere olumlu katkı sunmaktadır. Renkli sır beyaz porselen ve beyaz çimento üretiminde kullanılması da günümüzde bu endüstriyel hammaddeyi çok kıymetli hale getirmektedir.”

HER GRAMI DEĞERLİ

Türkiye Jeoloji Kurultayı, bu maddeye ilişkin şunları söylüyor:

“Türkiye, pirofillit madeni rezervi bulunan sayılı ülkelerden biridir ve ülkemiz bu avantajını iyi değerlendirmelidir. Ülkemiz, profillit rezervleri Pütürge masifinde bulunmaktadır. Profillit maden ruhsatları ise bu masif ile ilişkili olarak Pütürge (Malatya) ve Sincik (Adıyaman) ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Profillit, bazı özel ürünlerinin imal edilmesinde vazgeçilmez bir endüstriyel hammaddedir. Isıl şoklara dayanıklıdır, esneyebilen bir endüstriyeldir. Günümüzde profillit ile ikame edilebilecek doğal bir hammadde olmadığından israf etmeden her gramını bile özenle değerlendirmek gerekmektedir. Son yıllarda profillit denilince akla ilk gelen kullanım alanı beyaz çimento üretimidir. Türkiye profillit ve beyaz çimento üretiminde kalite açısından birinci sıradadır.”