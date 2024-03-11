Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Haber albümü için resme tıklayın

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin kontrolden çıkarak refüje çıkması sonucunda üç kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Yusuf Güler'in yönetimindeki 72 ABF 586 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Araç refüje çıktıktan sonra kazada yaralananlar, araçta bulunan Nazif Atlı ve Ramazan Temir ile birlikte kamyonet sürücüsü Hacı Yusuf Güler oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı