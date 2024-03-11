Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin kontrolden çıkarak refüje çıkması sonucunda üç kişi yaralandı.
Kaza, Hacı Yusuf Güler'in yönetimindeki 72 ABF 586 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Araç refüje çıktıktan sonra kazada yaralananlar, araçta bulunan Nazif Atlı ve Ramazan Temir ile birlikte kamyonet sürücüsü Hacı Yusuf Güler oldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.