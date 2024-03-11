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Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

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Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin kontrolden çıkarak refüje çıkması sonucunda üç kişi yaralandı.

Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı mask
Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı
Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı
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Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin kontrolden çıkarak refüje çıkması sonucunda üç kişi yaralandı.

Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, Hacı Yusuf Güler'in yönetimindeki 72 ABF 586 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Araç refüje çıktıktan sonra kazada yaralananlar, araçta bulunan Nazif Atlı ve Ramazan Temir ile birlikte kamyonet sürücüsü Hacı Yusuf Güler oldu.

Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonetin refüje çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, trafik kazası, kaza, kamyoneti, yaralı, soruşturma, Nazif Atlı, Ramazan Temir, Hacı Yusuf Güler

11 Mar 2024 - 22:48 - Asayiş

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