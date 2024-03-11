Jandarma operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda farklı suçlardan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında bin 776 devriye gerçekleştirildiği ve 67 bin 157 şahıs ile 64 bin 733 aracın kontrol edildiği belirtildi. Yapılan kontrollerde aranması bulunan 49 şahsın yakalandığı ifade edildi.

Bu kişilerin suçlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre, yakalanan kişilerden birinin terör örgütüne üye olmaktan, 18'inin dolandırıcılık suçundan, 2'sinin hırsızlık suçundan, 3'ünün uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan, diğer suçlardan ise 25'inin arandığı belirtildi.

Toplamda 49 kişinin yakalandığı operasyonlarda 7 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı