İftarda ve sahurda dikkat edilmesi gerekenler

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Çağrı Yüksel, Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

İftar ve sahur öğünlerinde uyumlu bir beslenme programıyla vücudu yeniden enerjiyle doldurmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Yüksel, sahurun atlanmaması gerektiğini belirterek, sahur öğününün yapılmamasının veya sadece su içilerek oruç tutulmasının vücuda zarar verebileceğini ifade etti. Sahurun yapılmaması durumunda açlık süresinin uzayacağını ve gün içinde verimsizlikle sonuçlanabileceğini aktardı.

Sahurda hafif besinler tüketilmesinin önemine değinen Yüksel, gece metabolizma hızının düşmesiyle ağır yemeklerin yağa dönüşme hızının artabileceğini ve kilo alma riskini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle sahurda kahvaltılık besinler veya hafif gıdaların tercih edilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

İftarda ise kısa sürede ve fazla miktarda yemek yenilmemesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, gün içinde kan şekerinin düşmesiyle kişinin hızlı bir şekilde çok fazla yemek tüketme isteğiyle karşılaşabileceğini ve bu durumun ilerleyen zamanlarda kilo alımına ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Ramazan ayında sıvı tüketimine de dikkat çeken Yüksel, sıcak hava ve nem artışıyla birlikte vücut ısısının artacağını ve terleme artışı olabileceğini ifade etti. Yüksel, yeterli miktarda sıvı alınmaması durumunda mineral kaybına bağlı sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini ve günde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini önerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı