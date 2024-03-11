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Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

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Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama mask
Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
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Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 milyon 100 bin TL'nin üzerinde haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Operasyonda ele geçirilen 10 cep telefonu, 8 banka kartı ve 4 flash bellek delil olarak incelendi.

Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 22:12 - Gündem

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