Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 milyon 100 bin TL'nin üzerinde haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Operasyonda ele geçirilen 10 cep telefonu, 8 banka kartı ve 4 flash bellek delil olarak incelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı