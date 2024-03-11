Siber dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep merkezli 2 ilde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 milyon 100 bin TL'nin üzerinde haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Operasyonda ele geçirilen 10 cep telefonu, 8 banka kartı ve 4 flash bellek delil olarak incelendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.