Yeniler bilmez, eskiler çok sever Malatyalıların vazgeçilmezi pestilin de çakması çıktı

Malatyalı vatandaşların ceviz, badem ve kayısı çekirdeği ile beraber tüketmeyi sevdikleri pestil, ev yapımından çıkıp fabrikasyon yapımına dönüyor. Ev yapımı ve fabrikasyon fiyatları arasında yarı yarıya fark olduğu söylenirken esnaflar tüketilmemesi konusunda uyardı.
“HAŞHAŞLI PESTİL MALATYA'NIN SEMBOLÜDÜR”
Malatya’daki pestil çeşitlerini sıralarken faydalarına değinmeyi unutmayan Esnaf Yurtseven Temelli,
“Dut pestili, köpük pestili, üzüm pestili var. Arapgir’in siyah üzüm pestili var. Erik pestili var. Bizim bir yerde ayrıyeten undan yapılan pestilimiz var. Tabii bunların kan yapıcı özelliği var artı kışın müthiş bir enerji verir. Yani kansızlık için siyah üzüm daha güzel olur. Haşhaşlı pestil Malatya'nın sembolüdür. Tecde tarafında yapılır. Pestil 200-350 TL arasında değişiyor. Tabii geçen senelerde de en yüksek fiyatıyla en düşük fiyatın arası 150- 200 arasındaydı. Şu anda en pahalı köpük pestilidir. Üzümden yapılır. Köpük dört yüz TL civarında”
şeklinde konuştu.
“HER ŞEYE ZAM GELDİ”
15 senedir bu mesleğin içinde olan Reşit Tatar,
“Her şeye zam gelirken bir şey beklemeyin. Aşağı yukarı on beş senedir bu mesleğin içindeyiz. Fiyatlar aldı başını gitti. Mazota, benzine, doğal gaza, tüpe zam geldiği sürece hiçbir şeyin ucuz olmasını beklemeyin. Bu milletin ahı bu millette kalmaz. Sattığımız malı aynı fiyatı geri alamıyoruz. 270 TL’ye satıyorum. Milletin alım gücü yok. Pestilin kandan tutun da bütün aklınıza ne geliyorsa her şeyde faydası var. İyisini ve orijinali bulmak lazım”
sözlerine yer verdi.
“PESTİL ÇEŞİTLERİ 200 TL’Yİ GEÇTİ”
Esnaf Tatar, pestil fiyatının geçen dönemlere göre uçuşta olduğunu söyleyerek,
“Sezonun sonunda tutuyorlar, bütün ne kadar ekşi bozulmuş pekmez varsa topluyorlar. İçine glikoz katıyorlar. Milleti tekrar pekmez diye yediriyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bu kadar pekmezin olma ihtimali yok. İşte bundan 4-5 ay önce fiyatlar yarı yarıydı. Şimdi uçtu gitti. Pestil çeşitleri 200 TL’yi geçti. Önceden 150-170 TL civarıydı. Ben satamadıktan sonra, millet almadıktan sonra almanın bir anlamı yok”
şeklinde ifade etti.
“PAHALI PESTİL DİYE BİR ŞEY YOK, İYİ PESTİL VAR”
Malatya’da birden çok pestil çeşidi olduğunu söyleyen İlyas Meral,
“35 yıldır mesleği yapıyorum. Vallahi saymakla bitmez. Üzüm pestili, kayısı pestili, dut pestili, üzüm köpüğü pestili Malatya'nın pestili bunlar. Pestil fiyatı 200-385 TL arası değişiyor. Pahalı pestil diye bir şey yok. İyi pestil diye bir şey var. Düşük kalite diye bir şey var. Şimdi iyi pestil Tecde’nin dut pestilidir. Şu anda kilosu 385 TL’dir”
sözlerini aktardı.
“ESKİ İNSANLAR HEP BUNLARLA AYAKTA DURURDU”
Esnaf İlyas Meral, pestilin sağlık açısından faydalarını sayarken paket ürünleri tüketen insanların yaşadığı sorunları şu şekilde anlattı:
“Pestilin faydası olmaz mı? Dut şırasından yapılıyor. Eski insanlar hep bunlarla ayakta dururdu. Ne yaptılar şimdi? Hamburger ile vücudu kandırdılar. Vücudun her şeye ihtiyacı var. Ne oldu? Karaciğer bitti, şeker hastası, dut yemediler, kara üzüm yemediler gün kurusu kayısı yemediler. Sahte şeylerle, paket mallarla, market ürünleriyle vücudu kandırdılar. Şimdi hepsi doktorda. Gözler katarakt oldu. Şeker hastası insanlar, bağırsak çalışmıyor. Her gün dut pekmezi içeceksin iki kaşık. Dut pestili ile ceviz içi, kara üzüm bunları yiyeceksin. Yemezse kendileri bilir.”
“MALATYA'YA İYİ BİR LEKE”
Esnaf Meral, vatandaşlar pestil alırken sağlık açısından fabrikasyon yapımına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Meral,
“Müşteriler dikkat etsin. Kilosu 150-200 TL’dir. Komple glikozdur. Yani komple hastalıktır. Buna dikkat etsinler. Malatya'ya iyi bir leke. Dut pestiliyle alası yok. Komple glikozdur. Yani her yer yıkıldığı için fazla ev yapımı yapamadılar. Fabrikaya döndü esnaf”
şeklinde konuştu.
“PİYASADA UYGUN PESTİL FABRİKASYON ÜRÜNÜDÜR”
Fabrikasyonda üretilen pestil ürünlerinin ev yapımı ürünlere göre uygun piyasaya sunulduğunu söyleyen Esnaf Yaşar Bostancı,
“Bayağı bir pestil çeşidi var. Üzüm pestilimizin kan yapıcı özelliği vardır. Duttan yapıldığı için dut pestili ciğerlere iyi gelir. Köpük pestili çocuklara faydalıdır. Diş çıkaran çocukların dişleri kaşındığı zaman o pestili yiyerek rahatlatıcı oluyorlar. Erik pestili ve kayısı çeşidinden de yapılmış ürünler var. Fiyatlar 200-300 TL’ye değişiyor. Tabii ki ev yapımı ve fabrikasyon olan da satılıyor. Şu anda piyasada uygun pestil fabrikasyon ürünüdür. Glikoz karışımı olduğundan bunlara dikkat edilmeli. En pahalı pestil dut pestili, 300 TL. En uygun pestil erik pestili. Erik çok olduğu için fiyatı da uygun”
şeklinde konuştu.
KÖPÜK PESTİLİN FİYATI 400 TL’Yİ BULDU
Ev yapımı pestil ile fabrika yapımı pestil fiyatlarını kıyaslayan Esnaf Ahmet Tutuk,
“Dut pestili ve köpük pestili dediğimiz çeşidimiz var. Tabii bu dut pestilinin hem de ev yapımı hem de fabrikasyon olanı var. Fiyatları ona bakarsanız yarı yarıya oluyor. Ev yapımı pestilin kilosu 350 TL’ye, fabrikasyon yapımı olan pestilin kilosu 175-180 TL civarında. Fabrikada yapılan pestillerde şeker ve glikoz olabilir. Ama evde yapılanlarda öyle bir şey olması imkânsız. O da şeker dut pestilinde olursa bozar. Yani fabrikadakini ben kesinlikle tavsiye etmem. Şu an dut pestilin fiyatı 350 TL’dir. Köpük pestiliyle şu an 400 TL civarında olduğu için daha pahalıdır”
diye konuştu.
Esnaf Tutuk, son olarak pestilin kaynağı olan pekmezi tüketme şeklinden bahsederken,
“Sonuçta biz üşütünce her zaman pekmez içeriz. Tereyağıyla karıştırıp şurubunu yapar içeriz. Bu da sonuçta dut meyvesinden yapıldığı için dut ister istemez yani vücuda faydalı bir üründür. Kaynatıp içerseniz iltihabı atarsınız. Bilirsiniz Malatyalılar böyledir”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.