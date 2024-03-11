11 Mar 2024 - 22:00 - Gündem

Yeniler bilmez, eskiler çok sever Malatyalıların vazgeçilmezi pestilin de çakması çıktı

Malatya’da eskilerin çok iyi bildiği, yenilerin ise çok da hakim olmadığı ev yapımı pestiller, yerini yavaş yavaş fabrika ürünü pestile bırakıyor. Esnafların “Ev yapımı pestilden vazgeçmeyin” diye uyardığı bu ürün son zamanlarda zam şampiyonluğuna oynuyor. Ancak sağlıklı olduğu için tüketilmesi de öneriliyor.