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Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

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İsrail bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi’nde Filistinliler ilk teravih namazını dar sokaklarda ve mülteci kamplarındaki çadırlar arasında kıldı.

Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor mask
Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor
Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor
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İsrail bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi’nde Filistinliler ilk teravih namazını dar sokaklarda ve mülteci kamplarındaki çadırlar arasında kıldı.

Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 157 gündür devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgeye gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme girişini engellemesi insani krizi kritik seviyelere ulaştırıyor.

Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

Ramazan ayının gelmesiyle tüm zorluklara rağmen büyük sevinç yaşayan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan barınma merkezini rengarenk süslemelerle donattı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda yaşayan yüzlerce Filistinli İsrail’in bombardımanı altında ilk teravih namazını dar sokaklarda kıldı.

Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

Yüzlerce kişi, Filistin’in İsrail işgalinden kurtarılması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılması için dua etti.

Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Filistin, Gazze Şeridi, İsrail, Teravih namazı, mülteci kampları, Çadır, Ramazan ayı, Maghazi Mülteci Kampı

11 Mar 2024 - 21:28 - Gündem

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