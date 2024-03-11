Gazze'de ilk teravih namazı: Filistinlilerin duaları sürüyor

İsrail bombardımanının devam ettiği Gazze Şeridi’nde Filistinliler ilk teravih namazını dar sokaklarda ve mülteci kamplarındaki çadırlar arasında kıldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 157 gündür devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgeye gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme girişini engellemesi insani krizi kritik seviyelere ulaştırıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle tüm zorluklara rağmen büyük sevinç yaşayan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir El Balah kentinde bulunan barınma merkezini rengarenk süslemelerle donattı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda yaşayan yüzlerce Filistinli İsrail’in bombardımanı altında ilk teravih namazını dar sokaklarda kıldı.
Yüzlerce kişi, Filistin’in İsrail işgalinden kurtarılması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılması için dua etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.