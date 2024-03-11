Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile Ş. M. (28), acil bir durumla karşı karşıya kaldı.
Yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.M., burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen sevkiyat, ambulans helikopterle gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.