Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile Ş. M. (28), acil bir durumla karşı karşıya kaldı.

Yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.M., burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen sevkiyat, ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı