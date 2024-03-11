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Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile Ş. M. (28), acil bir durumla karşı karşıya kaldı.

Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü mask
Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü
Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile Ş. M. (28), acil bir durumla karşı karşıya kaldı.

Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

Yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.M., burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen sevkiyat, ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Kalp hastası hamile kadın helikopterle götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 20:52 - Sağlık

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