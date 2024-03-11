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Bu kadarına pes! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

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Kayseri'de Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bu kadarına pes! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı mask
Bu kadarına pes! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı
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Kayseri'de Filistinliler için toplanan paraların yer aldığı yardım kutusu çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bu kadarına pes! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulu olan çadıra akşam saatlerinde gelen şüpheli, Filistinliler için toplanan yardım paralarının bulunduğu kutuyu alarak uzaklaştı. Yetkililerin durumu ihbar etmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bu kadarına pes! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri, şüpheliyi ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 20:46 - Gündem

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