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Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı mask
Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı
Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar jandarma tarafından inceleniyor.

Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Konya, KULU, trafik kazası, kum, hafriyat kamyonu, yaralı

11 Mar 2024 - 20:45 - Gündem

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