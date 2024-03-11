Kum yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü hafriyat kamyonu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar jandarma tarafından inceleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı