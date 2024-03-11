Evde ölü bulunan gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa'nın merkez Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde, 5 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki Muhammet Aydın'ın evinde cansız bedeni bulundu.

Yakınları, endişeleri üzerine merdivenle balkondan eve girdiklerinde Aydın'ın hareketsiz olduğunu fark etti. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşayan Aydın'ın yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı