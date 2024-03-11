Evde ölü bulunan gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Bursa'nın merkez Tuna Mahallesi Etibank Caddesi'nde, 5 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki Muhammet Aydın'ın evinde cansız bedeni bulundu.
Yakınları, endişeleri üzerine merdivenle balkondan eve girdiklerinde Aydın'ın hareketsiz olduğunu fark etti. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşayan Aydın'ın yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.