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Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda Kemal F. (42) ve Mustafa Ş. isimli iki vatandaş yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı mask
Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda Kemal F. (42) ve Mustafa Ş. isimli iki vatandaş yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kimliği belirsiz saldırganın kaçtığı olayda, park halindeki bir araca da kurşunlar isabet etti. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili detaylar polis ekiplerince araştırılıyor.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 20:37 - Gündem

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