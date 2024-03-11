Uyuşturucu getirirken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getiren şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda şahıs, Samsun'da yakalandı. Üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı