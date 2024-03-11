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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı mask
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ramazan G. idaresindeki 01 ABZ 271 plakalı otomobil, Çelik köyü rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Gölbaşı, Otomobil, kaza, yaralı, trafik kazası, soruşturma

11 Mar 2024 - 20:30 - Asayiş

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