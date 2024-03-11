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Malatyalılar dikkat MOTAŞ duyurdu Otobüs seferlerine ramazan düzenlemesi

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MOTAŞ, her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan ayı sefer düzenlemesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatyalılar dikkat MOTAŞ duyurdu Otobüs seferlerine ramazan düzenlemesi mask
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MOTAŞ, her sene geleneksel olarak gerçekleştirdiği Ramazan ayı sefer düzenlemesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin (MOTAŞ) yaptığı açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca tüm hatların sefer saatleri iftar saatlerine göre düzenlenecek. Bu düzenlemeyle, Ramazan ayı boyunca toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan yolcuların daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri hedefleniyor.

Yapılan duyuruda, güncel hareket saatlerini öğrenmek için duraklardan ve MOTAŞ'ın web adresinden bilgi alabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, yolcuların güncel hareket saatlerini öğrenmek için www.motas.com.tr adresini ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor.

Ramazan ayında toplu taşıma hizmetlerinin bu düzenlemeyle daha verimli bir şekilde sunulması, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hizmet edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, MOTAŞ'ın yaptığı sefer düzenlemesi, Malatya'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık olacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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11 Mar 2024 - 16:57 Malatya- Gündem

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