İstasyon Caddesi'nde kaza: 3 yaralı

Malatya'nın Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya ilk müdahaleyi Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrasında itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada yaralanan üç vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından hemen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazanın çift taraflı olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışması, yaralılara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağladı.

Olay yerindeki görgü tanıklarına göre, kazanın nedeni henüz netlik kazanmamış olsa da, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkilileri yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını ve kazaya müdahale konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.