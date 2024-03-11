“Vatandaşa bilgi veremiyorlar hizmeti nasıl verecekler?”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde Akçadağ Belediye Başkanı ve Adayı Ali Kazgan ile partililerle birlikte Akçadağ ilçesini Levent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiler.

“DOĞRU YOLDAYIZ ÇÜNKÜ DOĞRU YERDEYİZ”

Yeniden Refah Partisi Akçadağ Belediye Başkanı ve Adayı Ali Kazgan, Akçadağlılardan destek isteyerek, “Sadece kendim için oy istemiyorum. Hem belediye meclis üyeleri, hem de büyükşehir adayımız Bilal Yıldırım için de oy istiyorum. Doğru yoldayız, çünkü doğru yerdeyiz. Şaibesiz ve lekesiz bir parti olan yeniden Refah Partisi’ni tercih ettik” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Akçadağlılardan büyük bir desteğin geleceğini beklediklerini söyleyerek, Yeniden Refah Partisi’nin Malatya’nın tüm ilçelerinde birinci parti çıkacağını kaydetti.

“YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ”

Bilal Yıldırım,

“Milletvekilliği seçimine girdiğimiz zaman Malatya’da Yeniden Refah Partisi’ni yüzde 3 gösteriyorlardı. Ama sizlerin desteği ile yüzde 10 gibi bir oy aldık. Şimdi aynı anketler bizi büyükşehir belediyesinde yüzde 30 gösteriyorlar. Bu ne demektir; sandıktan gümbür gümbür Yeniden Refah Partisi geliyor. Yüzde 50'nin üzerinde oy alacağız”

ifadelerini kaydetti.

“MALATYA’NIN GELECEĞİNİ İLGİLENDİREN PROJELER DEVLET SIRRI GİBİ SAKLANIYOR”

Malatya merkezde mahalle ziyaretlerinde de bulunan Bilal Yıldırım,

“Malatya’nın en büyük sorunu deprem, ikinci sorunu ise kentin yönetilememesidir. Rezerv alanlardan bahsediliyor, ama haritalar açıklanmıyor. Orta hasarlı binalar var, ne zaman güçlendirme projelerine başlanılacağı bilinmiyor. Yerinde dönüşüm var, ama yerinde sayıyor. İnsanlar aylardır konteynerde kalıyor başlarını sokacakları bir ev yok. Esnaf iş yapacak, açabileceği bir işyeri yoktur. Malatyalıların yaşamını birinci derecede ilgilendiren bilgiler, Malatya’nın geleceğini birinci derece ilgilendiren projeler devlet sırrı gibi saklanıyor. Vatandaşa bilgi veremiyorlar, hizmeti nasıl verecekler?”

ifadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN