- Ekonomi

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

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Günlük hayatta kahvaltı sofraların da eksik olmayan, Ramazan ayında iftarda oruç açmak ve sahur sofralarında yerini alan zeytin fiyatları dikkat çekiyor. Marketlerin ve şarküterilerin de zam yarışında olduğu bu zamanlarda, zeytinin kilosu Malatya’da 200 TL’yi aşarak vatandaşlara pes dedirtti. Peki, şu anda güncel zeytin fiyatları ne durumda?

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor mask
Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor
Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor
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Günlük hayatta kahvaltı sofraların da eksik olmayan, Ramazan ayında iftarda oruç açmak ve sahur sofralarında yerini alan zeytin fiyatları dikkat çekiyor. Marketlerin ve şarküterilerin de zam yarışında olduğu bu zamanlarda, zeytinin kilosu Malatya’da 200 TL’yi aşarak vatandaşlara pes dedirtti. Peki, şu anda güncel zeytin fiyatları ne durumda?

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

Ramazan ayının başlamasına 2 gün kaldı ve vatandaşlar evlerine sahur alışverişi yapmaya başladı. Sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan zeytin, fiyatıyla şok etti. Marketlerin ve şarküterilerin zam yaptığı ürünler arasında zeytin de yerini aldı. Zeytin çeşitleri kalibrasyon ve boyutuna göre çeşitlilik gösteriyor ve 1 kilosunun 200 TL’yi aştığı görülüyor.

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

RAMAZAN AYI BEREKETİYLE DEĞİL ZAMLARLA GELDİ

Malatya’da bazı vatandaşlar bu duruma tepki göstererek,

“Zeytin fiyatları yüzde 200 artmış. Önceden 80-90 TL’ye alırken en pahalı zeytin 125 TL’ye alınırdı. En büyük para 200 TL oda 1 kilo zeytin etmiyor. İnsanlar 1 kilo alacağına 100 gram alıyor. Bunlara çözüm bulunmalı. Fiyatlar uçmuş ve önceden marketlerde 45 TL olan zeytin şimdi 150 TL oldu. Ne olursa olsun fakir ve maaşı olmayan var, indirim yapılsın. Zeytin fiyatları iki katına çıktı. Biz bu duruma hiçbir şey yapamayız ve sadece gözümüzü kapatmak zorundayız”

diye konuştu.

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor
 
Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor
 
Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor
 
Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

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11 Mar 2024 - 16:38 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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