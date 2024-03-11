11 Mar 2024 - 16:38 - Ekonomi

Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

Günlük hayatta kahvaltı sofraların da eksik olmayan, Ramazan ayında iftarda oruç açmak ve sahur sofralarında yerini alan zeytin fiyatları dikkat çekiyor. Marketlerin ve şarküterilerin de zam yarışında olduğu bu zamanlarda, zeytinin kilosu Malatya’da 200 TL’yi aşarak vatandaşlara pes dedirtti. Peki, şu anda güncel zeytin fiyatları ne durumda?