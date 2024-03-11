Malatya’da kilosu 250 TL’den satılıyor

Günlük hayatta kahvaltı sofraların da eksik olmayan, Ramazan ayında iftarda oruç açmak ve sahur sofralarında yerini alan zeytin fiyatları dikkat çekiyor. Marketlerin ve şarküterilerin de zam yarışında olduğu bu zamanlarda, zeytinin kilosu Malatya’da 200 TL’yi aşarak vatandaşlara pes dedirtti. Peki, şu anda güncel zeytin fiyatları ne durumda?
Ramazan ayının başlamasına 2 gün kaldı ve vatandaşlar evlerine sahur alışverişi yapmaya başladı. Sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan zeytin, fiyatıyla şok etti. Marketlerin ve şarküterilerin zam yaptığı ürünler arasında zeytin de yerini aldı. Zeytin çeşitleri kalibrasyon ve boyutuna göre çeşitlilik gösteriyor ve 1 kilosunun 200 TL’yi aştığı görülüyor.
RAMAZAN AYI BEREKETİYLE DEĞİL ZAMLARLA GELDİ
Malatya’da bazı vatandaşlar bu duruma tepki göstererek,
“Zeytin fiyatları yüzde 200 artmış. Önceden 80-90 TL’ye alırken en pahalı zeytin 125 TL’ye alınırdı. En büyük para 200 TL oda 1 kilo zeytin etmiyor. İnsanlar 1 kilo alacağına 100 gram alıyor. Bunlara çözüm bulunmalı. Fiyatlar uçmuş ve önceden marketlerde 45 TL olan zeytin şimdi 150 TL oldu. Ne olursa olsun fakir ve maaşı olmayan var, indirim yapılsın. Zeytin fiyatları iki katına çıktı. Biz bu duruma hiçbir şey yapamayız ve sadece gözümüzü kapatmak zorundayız”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.