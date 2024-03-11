Gürkan Beydağı Gençlik Kampı’nı inceledi

Gençlik Kampını yerinde inceleyen Gürkan, “Türkiye’deki tüm parkların içerisinde olan her türlü sosyal aktivitelerin icra edileceği bir yerdir. Gençlik kampımız Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı parklarından biridir” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK

Malatya’ya önemli hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz spor, jimnastik, voleybol salonlarını, gençlik karşılama merkezlerini, gençlik kamplarını, parkları, kültür merkezlerini, sosyal tesisleri, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini, Buğday Pazarını, Arslantepe Karşılama Merkezini önümüzdeki günlerde açacağız. Beydağı Gençlik Kampı, 250 kişinin rahatlıkla kalacağı süit odalar, spor merkezleri, eğitim merkezleri, kapalı spor salonları, yürüyüş yolları, gençlik kampları, amfi tiyatrosu, macera adası yani kısaca Türkiye’deki tüm parkların içerisinde olan her türlü sosyal aktivitelerin icra edileceği bir yerdir. Gençlik Kampımız, 3 milyon 500 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz park Gençlik kampımız Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı parklarından biridir” şeklinde konuştu.

“MESAİ ARKADAŞLARIM GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞTI”

Gerçekten devasa hizmetlerle Malatya’yı buluşturduk. Bu süreçte bütün Malatya halkına ve hemşehrilerime göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Mesai arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve önemli hizmetleri Malatya ile buluşturdular. Malatya’mızda asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmadık. Altyapı, üstyapı, arıtma tesisleri, sosyal tesisler, sportif tesisler, gençlik kampları, Polis Evi, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı, kültürel ve sosyal merkezler yani belediyecilikle alakalı yapılması gereken her türlü hizmet ve işlerin yaşanan pandemi ve depremlere rağmen Malatya ile buluşturulması sağlandı. Malatya’nın gelecek yüz yılına hitap edecek hizmetler ya yapıldı ya da bitme aşamasına geldi. Bu hizmetlerin yapılmasında bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve mesai arkadaşlarıma ve değerli Malatyalı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN