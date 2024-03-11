Malatya'da Söğütlü Cami'nin yeri değiştiriliyor

Malatya'nın 6 Şubat depremleri sonrasında yeniden inşası için hazırlanan imar planlarında, bazı güçlü kesimlerin menfaatleri gözetilirken, diğer kesimlerin mülklerine zarar verildiği iddiaları gündemde. Bu tartışmaların merkezinde ise Söğütlü Cami'nin konumu bulunuyor.

KUYUMCULAR ADASI VE SÖĞÜTLÜ CAMİ

Kuyumcular Adası olarak bilinen bölgenin, kent meydanına katılması daha önce gündeme gelmiş ancak güçlü lobilerin baskısıyla bu fikir askıya alınmıştı. Sonrasında ise Söğütlü Cami'nin konumu tartışmalara yol açtı. Öncelikle, caminin arkasına binalar yapılması planlandı, ancak bu plan eleştirilere neden oldu. Daha sonra cami, Cezmi Kartay girişi karşısına taşınma önerisi tepki çekti.

ESKİ BELEDİYE BİNASI YERİNE YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ

Şimdi ise Söğütlü Cami'nin eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması gündemde. Ancak bu karar da eleştirilere neden oldu. Yerel yöneticilerin ve imar planlayıcılarının, kent meydanını genişletmek yerine daraltma eğilimi göstermesi ve planların Malatya'nın imar tarihine uygun olmaması, endişelere yol açıyor.

TEPKİLER VE ELEŞTİRİLER

Bu kararlar, yerel yöneticilerin ve planlayıcıların kent meydanının yeniden düzenlenmesi ve Söğütlü Cami'nin konumu konusundaki yeteneklerini sorgulatıyor. Kuyumcular Adası'nı muhafaza etmek için yapılan planların muhafazakar kesimlerin desteğini almak amacıyla yapıldığı eleştiriliyor. Ayrıca, yeni yerel yönetim kadrosunun, bu planlara karşı bir tutum alıp almayacağı merak konusu.

Söğütlü Cami'nin konumuyla ilgili tartışmalar devam ederken, planların şehrin geleceği üzerindeki etkisi ve adaletli bir imar düzenlemesi yapılması gerekliliği vurgulanıyor. Yeni yerel yönetim kadrosunun bu konuda nasıl bir tavır alacağı önemli olacak.