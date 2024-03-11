Hatay’ın Altınözü Dörtyol Belen Defne Hassa İskenderun ve Samandağ ilçeleri etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Babatorun 5, Babatorun 13, Babatorun 18, Babatorun 12, Babatorun 22, Babatorun 7, Babatorun B.M, Oymaklı 16, Babatorun 14, Babatorun 3, Babatorun 26, Babatorun 32, Babatorun 22, Babatorun 11, Babatorun 25, Babatorun 30, Babatorun 49, Babatorun 1, Babatorun 13, Babatorun B.M, Babatorun 12, Babatorun 7, Oymaklı 6, Oymaklı 16, Yolağzı 28, Yolağzı, Yolağzı 30 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Mezarlık 4, Gül 2, Evren (Yeni Avsuyu), Zümrüt 3, Kastal, Kartal, Yaprak 1, Fatih 9, Batı (Yeni Avsuyu), Tütün, Kurtuluş, Evren, Reis, Uzay (Yeni Avsuyu), Ziyaret 9, Bahar 5, Uzay 1, Yasemin 6, Batı, Kurtuluş 3, 2311., Çevre yolu, e5 Karayolu, Eski İskenderun Yolu 1, Uğur Mumcu, 191., 197., Dikmece Kuyucak, 208., 202., 160., çilek 1, 105.Yeni, 162., Cumhuriyet 25, Karaali, Kuyucak Keskinler 3, 3905., Ziyaret 2, Dikmece, Atatürk 3, Cemali Sanayi Sitesi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı 1., cemali sanayi sitesi 3., kuyucak keskinler, ziyaret 1, ziyaret 15, ziyaret 5, ziyaret 10, ziyaret 6, ziyaret 4, ziyaret 14, alaattin, alaattin 13, alaattin 5, alaattin 2, saçaklı, saçaklı 4, saçaklı 6, yeşilova 1, yeşilova 3, yeşilova 13, yeşilova 12, alaattin, alaattin 13, alaattin 5, alaattin 2, saçaklı, saçaklı 4, saçaklı 6, yeşilova 1, yeşilova 3, yeşilova 13, yeşilova 12, 3506., 3523., 129., 82, mehmet kafadar, 146, 86, 3526., 3527., 84, 3528., 145., sinem, 3529 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Belen ilçesine bağlı Çerçikaya 4, Çerçikaya, Soğancı Yaylası, Kanlıdere Yaylası, Karnıkara Yaylası, Şenbük, 2529 bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı 117., Mahmut Alpagot, Mehmet Kafadar, 118., 3404., 616, 3355., 3357., 3356., 3353., 3352., 3358., 3362., 3360., 3361., 3365., 3402., 3383., 3381., Şehit Polis Ahmet Benli, 3373., 3368., 3369., 3372., 3370., 3366., Nuri Aydın Konuralp, 3387., 3367., 3359., 3388., 3354., 3363., 3364., 52., Çekmece, 3351., 10., 3289., 3295., 3274., 3288., 3292., 17., Adnan Menderes, 3293., 702., 3279., Şht. Ahmet Sümer, 1.Melek, 67., 6., 19., 27., 75. Yıl, 43., 42., 45., 47., 51., 50., Çekmece (Pınarbaşı), 55., 64., 53., Uğur Mumcu, 41., 22., 63., 57., 354., 419., 48., 351., 109., 49., 54., Bulunamayan 14 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 102, 103, 104, 106, Danaboruk, Hanifi Soylu, Hasan Güven, Hürriyet Küme Evleri, Köprülü Mehmet Paşa, Namık Kemal, Prof. Dr. Fuat Sezgin, Turunç, Uğur Mumcu, Yavuz Selim bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Gülveren, Metehan, Kiraz, Hassa, Selimiye, Kılıç Dede, Önder, Kemaliye 1, Harun Reşit 1, Gündoğdu, Akbez 42, Yayla 1, Şehit Yaşar Kaya, Kızılelma, Harun Reşit, Sağlık, Kanuni, Şener, Çirkin, Gülmez, Şen, Akbez 18, Kılınç, Yıldırım 2, Selahaddin Eyyubi, Hoca Ahmet Yesevi-, Hüseyin Kömürcü, Karanfil, Güzel 1, Akbez 43, Akbez 44, İsmail Soylu, Cinolar, Akbez 23, Akbez 20, Turgut Özal, Kasap, Aşık, Turgut Özal (Zafer)-, Yağmur bölgelerine,
Yarın 01.00-05.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Çağla, Öz, Hoca Ahmet Yesevi (Zafer), Yaşar, İpek, Fevzi Çakmak, Atilla, Ay, Akbez 19, Akalan, Gazel, Girne-, Namık Kemal-, Karadayı, Rüstemler, Değirmen-, Narlıbahçe, Sağlık, Müftüler, Kültür 1, Hastikler, Akbez 41, Fatih-, Değirmen (Salmanuşağı), Akbez 39, Abacı, Kale, Belediye (Salmanuşağı), Gülpınar, Güven 2, Karpuzcular, Yüksel, Doğan Güreş, Mezarlık 2, Vezir, Camii, Akbez 40, Okul, Akbez 3, Karabekir, Akbez 49, Cumhuriyet, Şıhefendi, Akbez 38, Gazeluşağı 3, Gazeluşağı 2, Gazeluşağı, Yeniyapan 1, Yeniyapan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 1452., Astsubay Lojmanları, Atatürk, Sahil, İstasyon, 5 Temmuz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kumlu ilçesine bağlı Güngör, Gül, Mimar Sinan 1, İbrahim Karaoğlanoğlu, Güler, Cengiz Topel, İnönü, Bahçeli, Ulubatlı Hasan, Poyraz, Cami, Kocayusuf, Atatürk, Gök, Sakman, Fatih, Saralar, Coştu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sümbül, Zafer, 201, Oğuzhan, Gökçe, Güleroğlu, Metin Yayan 3, Tatar, Metin Yayan 2, Cengiz Han 1, Bahtiyar, Sökmen, Metin Yayan 1, Sultan Süleyman, Akşemsettin, Molla, Jandarma, Timoçin, Kırar, Sırmalı, Timur, Eyüp Sultan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kumlu ilçesine bağlı Barbaros, Hulusi Sayın Paşa, Tokdemir, Kazım Karabekir, 214, Metin Yayan, Dr.Hatipoğlu, Duran Baytar, 203, 205, Sami Oytun, Biçer, Sancak, Çimer, Cengiz Han, Atilla Dinçer, Alperen, 208, Yavuz, Yaşar Doğu, çullar, 1. Murat, Atatürk 4, Tarar, Gürler, Şht. Mehmet Kurşun Geçmez, Mevlana, Vali Muammer Paşa bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı Beyluni, Cumhuriyet 17, 116., 4457., 43, 4487., Akdeniz, 4476., 4460., 115., 4488., Atatürk, Çevre Yolu, Yeşilada, Favvar, 4499., 45., 155 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.