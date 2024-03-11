11 Mar 2024 - 15:31- Gündem G:

Son dakika! Malatya'da deprem!

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Malatya'da saat 15:22 sularında bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine dair detaylar haberimizde.

Son dakika! Malatya'da deprem! mask
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Malatya'da saat 15:22 sularında bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine dair detaylar haberimizde. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Gülümuşağı olarak açıklandı. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

 
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11 Mar 2024 - 15:31 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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