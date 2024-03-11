2024 YDS/1 sınav takvimi belli oldu

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle belli oldu. Doktora ve Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrenciler başta olmak üzere yabancı dil seviyelerini tespit etmek isteyenler için YDS/1 2024’te 2 defa uygulanacak. 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılan 2024 YDS/1 başvurular sona ermesinin ardından 2024 YDS/1 sınav tarihi adaylarda merak konusu oldu.
2024 YILI YDS BAŞVURU DUYURUSU
2024 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) başvuruları 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00 da ÖSYM Başvuru Merkez binasında yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilirler.
2024 YILI YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) başvuru tarihi sona erdikten sonra sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacağına karar verildi. ÖSYM ise sınav sonuçlarını 25 Nisan 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.