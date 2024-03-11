2024 YDS/1 sınav takvimi belli oldu

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle belli oldu. Doktora ve Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrenciler başta olmak üzere yabancı dil seviyelerini tespit etmek isteyenler için YDS/1 2024’te 2 defa uygulanacak. 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılan 2024 YDS/1 başvurular sona ermesinin ardından 2024 YDS/1 sınav tarihi adaylarda merak konusu oldu.

2024 YILI YDS BAŞVURU DUYURUSU

2024 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) başvuruları 7-15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Adaylar, başvurularını 7 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00 da ÖSYM Başvuru Merkez binasında yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurularını gerçekleştirebilirler.

2024 YILI YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Belirleme Sınavı (YDS/1) başvuru tarihi sona erdikten sonra sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacağına karar verildi. ÖSYM ise sınav sonuçlarını 25 Nisan 2024 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi